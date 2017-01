06.01.2017 14:12 'Mazide kalan manşetler' sergisi açılacak

Malatya Gazeteciler Cemiyeti tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlamaları çerçevesinde Malatya Park'ta 'Mazide kalan manşetler' sergisi açılacak. Malatya Gazeteciler Cemiyeti tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlamaları çerçevesinde Malatya Park'ta 'Mazide kalan manşetler' sergisi açılacak.



Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezinde 7 - 8 Ocak 2017 tarihlerinde açık kalacak olan ve içeriği tamamen yerel gazeteler ile hazırlanmış bir sergi Malatyalıların beğenisine sunulacak.



Malatya'nın son yüzyılına dair önemli gelişmeler ve ilginç manşetlerin gün yüzüne çıktığı sergi 130 bin yerel gazetenin incelenmesi ile oluşturuldu. Sergi hakkında bilgiler veren Araştırmacı-Yazar Nezir Kızılkaya "Basının, toplum için bir iletişim aracı olmakla beraber, her kesimden ve sosyal statüden okuyucuları ile birlikte geniş yelpazeli bir toplumsal güç niteliğindedir. Toplumla beraber ve toplum için oluşan bu kurum, günümüzde artık dördüncü erk olarak kabul edilen kavramın kendisidir" dedi.



Malatya'da ilk gazetenin hazırlandığı 1923 yılından günümüze kadar yayınlanan her gazete sayfasının kentin kültürel kimliğinin bir aynası olarak yakın tarihini belgeleyen önemli bir arşiv olduğunu dile getiren Kızılyaka, "İşte bu önemli arşivden seçtiğim haber ve manşetleri bir araya getirerek sergiyi oluşturdum. Malatyalıları gülümsetecek, onları maziye götürecek gazete sayfalarını beğenilerine sunuyor, geçmiş yıllardaki yoğun ilgiyi bu yıl da bekliyoruz. Ayrıca bu yıl 3. sünü yaptığımız sergi organizasyonlarında şahsıma her türlü desteği veren Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Haydar Karaduman ve ekibine de teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.



Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman da, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Park AVM'nin destekleriyle hazırladıkları 'Mazide Kalan Manşetler' sergiye tüm Malatyalıların davetli olduğunu belirterek "Malatya basın tarihini ortaya çıkaran gazetelerin haber ve manşetleri sergimizde yer alacak. Bütün Malatyalıları 7-8 Ocak 2017 tarihlerinde sergimize bekliyoruz" diye konuştu.