Mazgala düşürdüğü anahtarını almak isterken araç çarptı

Bilecik'te yolda yürürken düşürdüğü anahtarını mazgaldan almaya çalışan şahıs bir aracın çarpması sonucu yaralandı.

Bilecik'te yolda yürürken düşürdüğü anahtarını mazgaldan almaya çalışan şahıs bir aracın çarpması sonucu yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Bilecik Belediyesi Yaşayan Kent Müzesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Muhammet Aydın, mesai bitimi yolda yürürken elindeki anahtarı mazgala düşürdü. Aydın, daha sonra mazgalın kapağını açarak 1 buçuk metre derinliğindeki kuyudan anahtarını almaya çalıştı. Mazgalın içine kafasına sorarak anahtarı arayan Muhammet Aydın'a, Abdullah Umut K. idaresindeki bir doğalgaz firmasına ait 34 RT 2970 plakalı hafif ticari araç fark edemeyerek çarptı. Yaralanan Aydın, 112 ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Belediye görevlileri mazgalın işçine düşüne anahtarı bir tel yardımıyla çıkarmaya çalışırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(İbrahim Sünetçi /İHA)