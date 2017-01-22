Maymun sadece oynamak istedi ama...

Sevimli maymunun minik çocukla oynamak istediği anlar, izleyenleri güldürdü.
Sevimli maymunun minik çocukla oynamak istediği anlar, izleyenleri güldürdü. Bu sevimli maymun küçük çocukla biraz oynamak istiyor. Hopluyor, zıplıyor. Belirli aralıklarla ona dokunuyor. Ancak küçük çocuk ilk kez maymun görüyor olacak ki biraz korkuyor, ağlıyor. Ancak sevimli maymunu çocuğun ağlaması bile yıldırmıyor. Tekrar tekrar dokunuyor, korkma demek istercesine. Ve olan oluyor. bebek kaçmaya başlıyor.. Maymun ise arkadaş olmakta kararlı ancak, başarılı olamıyor. O anlar amatör kameraya işte böyle yansıyor..
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