Mayısta zam şampiyonu umreye gidiş ücreti oldu

Mayıs ayında zam şampiyonu fiyatı yüzde 30,18 artan umreye gidiş ücreti olurken, fiyatı en fazla düşen ürün yüzde 59,79 düşen sivri biber oldu.

Mayıs ayında zam şampiyonu fiyatı yüzde 30,18 artan umreye gidiş ücreti olurken, fiyatı en fazla düşen ürün yüzde 59,79 düşen sivri biber oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Mayıs ayında fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. Buna göre; umreye gidiş ücreti yüzde 30,18 zam şampiyonu olurken, fiyatı yüzde 21,60 artan yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar ikinci, yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar yüzde 19,64 ile üçüncü sırada yer aldı.

Fiyatı en fazla artan ürünler sıralaması ise şöyle gerçekleşti: "Kuru soğan yüzde 16,28, limon yüzde 14,98, kivi yüzde 12,66, erkek gömleği yüzde 10,02, kadın ceketi yüzde 9,84, elbise yüzde 9,36, erkek tişörtü yüzde 8,70, telefon görüşme ücreti yüzde 7,67, gazoz meyveli yüzde 6,61, etek yüzde 6,27, erkek takım elbise yüzde 5,77, balık yüzde 4,78, çocuk için spor ayakkabısı yüzde 4,54, maden suyu ve sodası yüzde 4,54, kola yüzde 4,46, koyun eti yüzde 4,11 ve yatak tek kişilik yüzde 3,98"



FİYATI EN FAZLA AZALAN SİVRİ BİBER

Mayıs ayında fiyatı en fazla azalan ürün yüzde 59,79 düşüş göstere sivri biber olurken, fiyatı yüzde 40,04 azalan taze fasulye ikinci, fiyatı yüzde 33,67 azalan salatalık da üçüncü oldu. Fiyatı en fazla azalan ürünle sıralaması ise şöyle gerçekleşti:

"Patlıcan yüzde 19,59, kabak yüzde 16,82, domates yüzde 12,16, kasko ve zorunlu trafik sigortası yüzde 8,98, yumurta yüzde 5,36, mücevher (altın) yüzde 3,92, LPG dolum ücreti yüzde 3,52, çikolata krem yüzde 3,13, benzin yüzde 3,05, mazot yüzde 2,31, marul yüzde 2,14, deodorantlar yüzde 1,82, zeytin yüzde 1,68, tüp gaz yüzde 1,67, mercimek yüzde 1,46, tren ücreti şehirlerarası yüzde 1,32 ve parfümler yüzde 1,22"

