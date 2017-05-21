Mayısta kar sürprizi: Araçlar mahsur kaldı

Van'ın Özalp ilçesiyle kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Güzeldere Geçidi'nde araçlar mahsur kaldı.

Van'ın Özalp ilçesiyle kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Güzeldere Geçidi'nde araçlar mahsur kaldı.

Özalp ilçesinde sabaha karşı etkisini gösteren kar yağışı hayatı adeta durma noktasına getirdi. Her tarafın beyaz örtüyle kaplandığı ilçede, kar yağışına ise en çok çocuklar sevindi. Çocuklar, kartopu oynayarak mayıs ayının son haftalarında karın tadını çıkardı. Çiçek açan ağaçlar ile ekili alanlar kar altında kalırken, çiftçiler olası don olayından korkuyorlar.

Van-Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere Geçidi'nde etkili olan kar yağışı işe ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar kalınlığının 10 santimetreyi geçtiği geçitte, birçok araç ise yolda kaldı. İteklenerek kurtarılan araçlar yollarına devam ederken, vatandaşlar ise bu mevsimde etkili olan karın şaşkınlığını yaşadıklarını söylediler.

(Nihat Özbay - Erkan Çapraz / İHA)