Mayısta en fazla borsa kazandırdı

En yüksek reel getiri mayıs ayında BIST 100 Endeksi'nde oldu.

En yüksek reel getiri mayıs ayında BIST 100 Endeksi'nde oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Mayıs ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre; en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4,50, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 4,57 oranlarıyla BIST 100 endeksi'nde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 0,95, mevduat faizi yüzde 0,29 ve Euro yüzde 0,14 oranında reel getiri sağladı. Buna karşılık dolar yüzde 2,84 ve külçe altın yüzde 4,61 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 1,02, mevduat faizi yüzde 0,36 ve Euro yüzde 0,21 oranında reel getiri sağlarken, dolar yüzde 2,77 ve külçe altın yüzde 4,54 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

BIST 100 Endeksi üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,34, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,87 oranıyla yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,92, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,34 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 Endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,63, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 17,85 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,53, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,88 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.



YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ BIST 100 ENDEKSİ'NDE GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 Endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,92, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,27 oranında yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı. Diğer taraftan, DİBS Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,77, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,81 oranlarıyla yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

