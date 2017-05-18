Mayıs ayında kardan adam yaptılar

Kars'ta mayıs ayında kardan adam yapıldı.

Kars'ta mayıs ayında kardan adam yapıldı.

Kars'ta Mayıs ayının ortalarına gelinmesine rağmen havalar henüz ısınmadı. Sürekli yağışlı ve soğuk geçen kentte, yüksek kesimlerdeki kar ise erimedi. Kars'tan Göle'ye giden vatandaşlar, 2 bin rakımlı Boğatepe mevkiinde yol kenarında kar kütleleriyle karşılaşıyor. Kars-Göle karayolunda kar kütlesini gören vatandaşlar, araçlarını yol kenarına park ederek kardan adam yaptı. Hava sıcaklığının geceleri kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde eksi 5 derecelerde seyrettiği Kars'ta henüz ısınmadıklarını ifade eden Serkan Erkoç isimli vatandaş, kar kütlesini merak ederek üzerine çıktığını belirtti.



"MERAK ETTİM, GELDİM"

Serkan Erkoç, "Memleketimizde havalar henüz daha ısınmadı, soğuk gidiyor. 5'inci ayın 17'si olmasına rağmen, batıda tabi böyle bir görüntüye rastlayamayız. Batıyla aramızda hava sıcaklık farkı çok fazla. Burada kar kütlesi erimemiş, 4 metreyi bulan bir kar kütlesi var. Bu da benim ilgimi çekti. Merak ettim geldim yanına kadar geldim" dedi.



"BATI'DA DENİZE GİRİYORLAR"

Batı'da insanların denize girdiğine dikkat çeken Evren Kınık isimli vatandaş, Kars'ta henüz tam anlamıyla ısınmadıklarını söyledi.

Evren Kınık, "Batı'da şuanda denize giriyorlar. Hava sıcaklığının baya artığını görüyoruz televizyonlardan, ama Kars'ta hava sıcaklığının düştüğü fark ediliyor. Şuanda 4-5 metrelik bir kar kütlesinin üzerindeyiz. Merakımızı gidermek için indik arabadan, burası 2 bin 200 rakımlı Boğatepe mevkii. Karşımızda, yeşillik, hava güneşli, tam da karın üzerindeyiz. Hava sıcaklığı da eksi 2-3'lerde, henüz daha ısınmış değiliz" diye konuştu.



"KARDAN ADAM YAPTILAR, SELFIE ÇEKTİLER"

Bir süre kar üzerinde yürüyen vatandaşlar daha sonra kardan adam yaparak selfie çekilmeyi de ihmal etmedi. Bir süre zaman geçiren vatandaşlar daha sonra yolculuklarına devam ettiler.

(Işık Çapanoğlu / İHA)