Mayıs ayında kar kalınlığı 4 metre

Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan Karapet Geçidinde mayıs ayının üçüncü haftasına girilmesine rağmen karlar halen erimedi.
Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan Karapet Geçidinde mayıs ayının üçüncü haftasına girilmesine rağmen karlar halen erimedi. Yurdun batı ve güneyinde denize girilirken, doğu da halen kıştan kalma görüntüler var. Mayıs ayının üçüncü haftasına girilmesine rağmen yurdun doğusuna yaz halen gelmedi. Yılın sekiz ayı kar yağışı alan Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karapet Geçidinde kar kalınlığı yer yer 4 metreyi buluyor. Kar yığınları arasında adeta kaybolan yüksek tepelerde yılın her mevsimi kar görmek mümkün. Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ise, her ihtimale karşı Karapet Geçidi'nde sürekli bir iş makinesi bekletiyor.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.