Mayıs ayında kar kalınlığı 4 metre

Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan Karapet Geçidinde mayıs ayının üçüncü haftasına girilmesine rağmen karlar halen erimedi.

Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan Karapet Geçidinde mayıs ayının üçüncü haftasına girilmesine rağmen karlar halen erimedi.

Yurdun batı ve güneyinde denize girilirken, doğu da halen kıştan kalma görüntüler var. Mayıs ayının üçüncü haftasına girilmesine rağmen yurdun doğusuna yaz halen gelmedi. Yılın sekiz ayı kar yağışı alan Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karapet Geçidinde kar kalınlığı yer yer 4 metreyi buluyor.

Kar yığınları arasında adeta kaybolan yüksek tepelerde yılın her mevsimi kar görmek mümkün. Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ise, her ihtimale karşı Karapet Geçidi'nde sürekli bir iş makinesi bekletiyor.

