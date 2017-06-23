Türkiye'de 2017 Mayıs ayında 116 bin 558 konut satıldı

Türkiye'de 2017 Mayıs ayında 116 bin 558 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Mayıs ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye genelinde konut satışları 2017 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 oranında artarak 116 bin 558 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 20 bin 287 konut satışı ve yüzde 17,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 12 bin 631 konut satışı ve yüzde 10,8 pay ile Ankara, 7 bin 121 konut satışı ve yüzde 6,1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 8 konut ile Hakkari, 12 konut ile Ardahan ve 39 konut ile Bayburt oldu.



İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 2017 MAYIS AYINDA 41 BİN 738 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 oranında artış göstererek 41 bin 738 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 35,8 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 7 bin 698 konut satışı ve yüzde 18,4 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 50 ile Ardahan oldu.

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 oranında azalarak 74 bin 820 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 12 bin 589 konut satışı ve yüzde 16,8 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 62,1 oldu. Ankara 7 bin 464 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 4 bin 397 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 6 konut ile Ardahan oldu.

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılınaynı ayına göre yüzde 5,5 azalarak 52 bin 976 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 45,5 oldu. İlk satışlarda İstanbul 9 bin 129 konut satışı ve yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 4 bin 595 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 936 konut satışı ile İzmir izledi.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 artış göstererek 63 bin 582 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 11 bin 158 konut satışı ve yüzde 17,5 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 55 oldu. Ankara 8 bin 36 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 4 bin 185 konut satışı ile İzmir izledi.



YABANCILARA KONUT SATIŞI

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,1 artarak bin 775 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Mayıs 2017'de ilk sırayı 530 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 442 konut satışı ile Antalya, 123 konut satışı ile Trabzon, 120 konut satışı ile Bursa, 92 konut satışı ile Yalova ve 69 konut satışı ile Mersin izledi.

Mayıs ayında Suudi Arabistan vatandaşları Türkiye'den 285 konut satın aldı. Suudi Arabistan'ı sırasıyla, 277 konut ile Irak, 134 konut ile Rusya Federasyonu, 125 konut ile Kuveyt ve 70 konut ile Afganistan izledi.

