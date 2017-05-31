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Mayıs ayı Trabzonspor'a yaramadı
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Mayıs ayı Trabzonspor'a yaramadı

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına üst üste aldığı galibiyetlerle başlayan ve ilk 10 maçında 8 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Trabzonspor, mayıs ayında ise hiç maç kazanamadı.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına üst üste aldığı galibiyetlerle başlayan ve ilk 10 maçında 8 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Trabzonspor, mayıs ayında ise hiç maç kazanamadı.
Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 33 maçta 14 galibiyet 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet alan Trabzonpor 51 puan ile 6. sırada yer alıyor. Bordo-mavililer ligin ilk yarısında kabus gibi bir dönem geçirse de ikinci yarıda yaptığı nokta transferlerle oynadığı ilk 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlik alarak yenilmedi. 2017 yılında ise ilk yenilgisini 8 Nisan 2017'de Beşiktaş'a 4-3 kaybettiği maçta alan bordo-mavililer, ardından nisan ayı içinde deplasmanda Antalyaspor'u 3-0 mağlup edip, taraftarı önünde de Gençlerbirliği ile golsüz berabere kalmıştı.
Trabzonspor, mayıs ayı içinde ise hiç maç kazanamadı. Bordo-mavililer söz konusu ayda 1 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde ederek, 4 maçta 6 puan toplayabildi. Karadeniz ekibi mayıs ayında sahasında oynadığı ilk maçta Kayserispor'a 3-2 mağlup oldu, deplasmanda ise Adanaspor ile 1-1 berabere kalırken, sahasında Medipol Başakşehir'le 0-0, deplasmanda da Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavili ekip mayıs ayında hiç galibiyet edemedi.

EVİNDE SEZONU GALİBİYETLE KAPATMAK İSTİYOR
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Bursaspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, iç sahada büyük bir sıkıntı yaşasa da evinde oynayacağı sezonun son maçından galibiyetle ayrılmak istiyor. Mayıs ayı içinde oynadığı son 4 maçta galip gelemeyen Trabzonspor, 3 Haziran Cumartesi günü saat 17.00'de oynayacağı maçı kazanarak sezonu galibiyetle tamamlamayı planlıyor.
(Gökmen Şahin/İHA)

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