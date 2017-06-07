Mayına basan güvenlik korucusu ağır yaralandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde mayına basan bir güvenlik korucusu ağır yaralandı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde mayına basan bir güvenlik korucusu ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay ilçenin Dağlıca bölgesindeki İkiyaka'da meydana geldi. Bölgede devam eden operasyonda arazi arama tarama faaliyeti sırasında R.B. (34) isimli güvenlik korucusu mayına bastı. Meydana gelen patlamada ağır yaralanan R.B. helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Müşahede altına alınan güvenlik korucusunun bir bacağını kaybettiği bildirildi.
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