May: İstikrara ve kesinliğe ihtiyaç var

İngiltere genel seçimlerinde çoğunluğu sağlayamayan Muhafazakar Parti lideri Theresa May, yaptığı açıklamada, "Ülkemiz için bu önemli zamanda, ülkemizin hükümet tarafından sağlanan istikrara ve kesinliğe ihtiyacı var. Bugün benim yaptığım ise muhafazakar partiyle zenginlik, yetenek ve deneyim yansıtan bir kabine ortaya koymak" dedi.

Bu kabineyle yeni hükümetin başarılı Brexit müzakerelerini başlatacağını söyleyen May, oluşturulacak yeni hükümetin toplumun ruh sağlığı, gençlerin teknik eğitimi ve konut krizi için mücadele edeceğini belirtti.

Öte yandan Salı günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşmek için Fransa'ya gideceğini söyleyen May, Brexit müzakereleri için yapılacak hazırlıkları görüşeceklerini ifade etti.