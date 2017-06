May: 11 kişinin sorgusu sürüyor

İngiltere Başbakanı Theresa May, güvenlik kabinesi 'Cobra' ile gerçekleştirdiği toplantının ardından yaptığı açıklamada, 'İki noktaya yapılan baskında gözaltına alınan 11 kişi sorgulanıyor' dedi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da cumartesi gecesi yaşanan terör saldırılarının ardından başlatılan soruşturma sürüyor. İngiltere Başbakanı Theresa May, devam eden soruşturma kapsamında güvenlik kabinesi "Cobra" ile gerçekleştirdiği toplantının ardından basına açıklama yaptı. Polisin üç saldırganın da kimliğini tespit ettiğini dile getiren Theresa May, soruşturmanın ilerleyişine göre saldırganların isimlerinin açıklanacağını dile getirdi. "İki noktaya yapılan baskında gözaltına alınan 11 kişi sorgulanıyor" diyen May, ulusal terör seviyesinin yüksek olduğunu söylerine ekledi.

Polisin halk güvenliğini sağlamak için çeşitli önlemler aldığını sözlerine ekleyen İngiltere Başbakanı, saldırıda hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşların kimliklerinin tespit edilmeye çalışıldığını ifade ederek, hayatını kaybedenlerin farklı milletlerden olduğunu sözlerine ekledi. Theresa May, "Londra'da gerçekleştirilen saldırı, aynı zamanda özgür dünyaya karşı gerçekleştirildi" dedi.