Mavi Marmara şehidi mezarı başında anıldı

7 yıl önce Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırıda şehit olan Siirtli İbrahim Bilgen, mezarı başında anıldı.
7 yıl önce Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırıda şehit olan Siirtli İbrahim Bilgen, mezarı başında anıldı. İlim Yayma Cemiyeti Siirt Şubesi ile İnsani Yardım Derneği (İHH) üyeleri, Gazze'ye yardım götürürken Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırıda şehit olan 10 kişiden biri olan İbrahim Bilgen'i Şeyh Musa Mezarlığında kabri başında andı. Düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.
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