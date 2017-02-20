Mattis, ilk kez Bağdat'ta: Petrol için burada değiliz
ABD Savunma Bakanı James Mattis, DEAŞ ile mücadeleyi görüşmek üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi.
ABD Savunma Bakanı James Mattis, DEAŞ ile mücadeleyi görüşmek üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi. James Mattis, Bağdat seyahati öncesinde kendisine eşlik eden gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu odada bulunan herkesin, Amerika'daki herkesin kullandığı gazın parasını ödediğini düşünüyorum. Bunu gelecekte de yapmaya devam edeceğimizden eminim. Kimsenin petrolüne el koymak için Irak'ta değiliz" dedi. Mattis, göreve gelmesinin ardından ilk kez Irak'ı ziyaret ediyor.
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