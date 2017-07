Matbaa mürekkepleri fabrikası alev alev yandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyetini sürdüren matbaa mürekkepleri üreten fabrika, çıkan yangında büyük hasar gördü. İtfaiye ekipleri 3 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyetini sürdüren matbaa mürekkepleri üreten fabrika, çıkan yangında büyük hasar gördü. İtfaiye ekipleri 3 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesindeki matbaa mürekkepleri üretimi yapan bir fabrikanın depo bölümünde sabah saat 05.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Hemen itfaiye ekiplerini arayan görevliler, yangın büyüyünce fabrikayı boşalttı. Kısa sürede büyüyerek fabrikayı tamamen saran yangına, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Organize Sanayi Bölgelerindeki çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Matbaa mürekkepleri, solvent nitro denilen ve diğer kimyasal maddelerin bulunması sebebiyle bir anda büyüyen yangında zaman zaman patlamalar meydana geldi. Söndürme çalışmaları için büyük çaba sarf eden itfaiye ekipleri, yangının çevredeki diğer fabrikalara sıçramaması için geniş güvenlik önlemleri aldı. Fabrika içindeki kimyasal maddelerden dolayı büyük patlamalar meydana geldiği yangın, yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı fabrika yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor.



"TESELLİMİZ HERHANGİ BİR CAN KAYBININ OLMAMASIDIR"

Yangınla ilgili açıklama yapan Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mehmet Özdoğan, "Merkezi kamera sistemimizdeki tespitimizde bir anda çatıda yanma gözüküyor. Bükükşehir Belediyesi ve bizim itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Tesellimiz herhangi bir can kaybının olmamasıdır. Tabi ki maddi bir zarar sözkonusu. Bir tesellimiz de çevre firmalara sıçrama sözkonusu değil. Kontrollü bir şekilde yangının bitmesini bekliyoruz. Tüm çevredeki sanayicilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Büyük bir mücadele veren tüm itfaiyeci arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Böyle hadiselerin yaşanmaması için bundan sonra da elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz" dedi.



"ÖLÜ VE YARALI OLMAMASI, YAKIN FABRİKALARA ALEV SIÇRAMAMASI SEVİNDİRİCİ"

Yangınla ilgili yazılı açıklama yapan Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler de, "Çerkezköy Organize Sanayi Bölgemizdeki BMColor Matbaa Mürekkepleri San. ve Tic. Ltd. Şti. isimli firmada sabah saat 05.30'da başlayan yangın, OSB itfaiyesi ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin zamanında ve yerinde müdahalesiyle büyük çaptaki yangın 3 saatte kontrol altına alınmıştır. Kimya fabrikası olması sebebiyle fabrika bütünüyle yangından etkilenmiştir. Yangına bağlı olarak ölü ve yaralı olmaması, yakın fabrikalara alev sıçramaması sevindirici bir husustur" ifadelerini kullandı.



"HEPİMİZE GEÇMİŞ OLSUN"

Olay yerine gelerek itfaiye ekiplerinden bilgi alan Çerkezköy Kaymakamı Mehmet Yüzer, yangının çıkış sebebinin incelemeler sonucu tespit edileceğini, OSB'de hemen kriz masası oluşturulduğunu belirterek, "Can kaybının ve yaralanmanın olmaması sevindirici. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

BMColor Matbaa Mürekkepleri San. ve Tic. Ltd. Şti. sahibi Ömer Eralp ise, "Yangını ilk duyduğumda can kaybının olmadığını öğrenince çok sevindim. Takdiri ilahi" şeklinde konuştu.

Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği yangında fabrika kullanılamaz hale geldi. Tamamen kontrol altına alınarak söndürülen yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

(Uğur Arslan / İHA)