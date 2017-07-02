Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Matbaa mürekkepleri fabrikası alev alev yandı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Matbaa mürekkepleri fabrikası alev alev yandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyetini sürdüren matbaa mürekkepleri üreten fabrika, çıkan yangında büyük hasar gördü. İtfaiye ekipleri 3 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyetini sürdüren matbaa mürekkepleri üreten fabrika, çıkan yangında büyük hasar gördü. İtfaiye ekipleri 3 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı.
Edinilen bilgiye göre, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesindeki matbaa mürekkepleri üretimi yapan bir fabrikanın depo bölümünde sabah saat 05.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Hemen itfaiye ekiplerini arayan görevliler, yangın büyüyünce fabrikayı boşalttı. Kısa sürede büyüyerek fabrikayı tamamen saran yangına, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Organize Sanayi Bölgelerindeki çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Matbaa mürekkepleri, solvent nitro denilen ve diğer kimyasal maddelerin bulunması sebebiyle bir anda büyüyen yangında zaman zaman patlamalar meydana geldi. Söndürme çalışmaları için büyük çaba sarf eden itfaiye ekipleri, yangının çevredeki diğer fabrikalara sıçramaması için geniş güvenlik önlemleri aldı. Fabrika içindeki kimyasal maddelerden dolayı büyük patlamalar meydana geldiği yangın, yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı fabrika yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor.

"TESELLİMİZ HERHANGİ BİR CAN KAYBININ OLMAMASIDIR"
Yangınla ilgili açıklama yapan Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mehmet Özdoğan, "Merkezi kamera sistemimizdeki tespitimizde bir anda çatıda yanma gözüküyor. Bükükşehir Belediyesi ve bizim itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Tesellimiz herhangi bir can kaybının olmamasıdır. Tabi ki maddi bir zarar sözkonusu. Bir tesellimiz de çevre firmalara sıçrama sözkonusu değil. Kontrollü bir şekilde yangının bitmesini bekliyoruz. Tüm çevredeki sanayicilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Büyük bir mücadele veren tüm itfaiyeci arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Böyle hadiselerin yaşanmaması için bundan sonra da elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz" dedi.

"ÖLÜ VE YARALI OLMAMASI, YAKIN FABRİKALARA ALEV SIÇRAMAMASI SEVİNDİRİCİ"
Yangınla ilgili yazılı açıklama yapan Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler de, "Çerkezköy Organize Sanayi Bölgemizdeki BMColor Matbaa Mürekkepleri San. ve Tic. Ltd. Şti. isimli firmada sabah saat 05.30'da başlayan yangın, OSB itfaiyesi ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin zamanında ve yerinde müdahalesiyle büyük çaptaki yangın 3 saatte kontrol altına alınmıştır. Kimya fabrikası olması sebebiyle fabrika bütünüyle yangından etkilenmiştir. Yangına bağlı olarak ölü ve yaralı olmaması, yakın fabrikalara alev sıçramaması sevindirici bir husustur" ifadelerini kullandı.

"HEPİMİZE GEÇMİŞ OLSUN"
Olay yerine gelerek itfaiye ekiplerinden bilgi alan Çerkezköy Kaymakamı Mehmet Yüzer, yangının çıkış sebebinin incelemeler sonucu tespit edileceğini, OSB'de hemen kriz masası oluşturulduğunu belirterek, "Can kaybının ve yaralanmanın olmaması sevindirici. Hepimize geçmiş olsun" dedi.
BMColor Matbaa Mürekkepleri San. ve Tic. Ltd. Şti. sahibi Ömer Eralp ise, "Yangını ilk duyduğumda can kaybının olmadığını öğrenince çok sevindim. Takdiri ilahi" şeklinde konuştu.
Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği yangında fabrika kullanılamaz hale geldi. Tamamen kontrol altına alınarak söndürülen yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.
(Uğur Arslan / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
AK Partili Ahi'nin öldürülmesine ilişkin 16 gözaltı
Akıncı: Yarından itibaren başlayacak hafta, karar haftası olacaktır
'Buraya gelmek için 6 ay oynamamama değdi'
Konya'da korkutan ayngın
Ayvacık'ta 41 kaçak göçmen yakalandı
'Adalet Yürüyüşü'ne katılanlar vatandaşın arsasını işgal etti
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Bugün harita değişiyor! Resmen adaları veriyorlar!
Bugün harita değişiyor! Resmen adaları veriyorlar!
Pepe Beşiktaş'a geliyor
Pepe Beşiktaş'a geliyor
Haziran ayı ihracat rakamları açıklandı
Haziran ayı ihracat rakamları açıklandı
Cumhurbaşkanlığı: Erdoğan bugün Şoygu'yu ağırlayacak
Cumhurbaşkanlığı: Erdoğan bugün Şoygu'yu ağırlayacak
Van Özalp AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı şehit edildi
Van Özalp AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı şehit edildi
İzmir'de yangın söndürme helikopteri baraja düştü
İzmir'de yangın söndürme helikopteri baraja düştü
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
AK Partili Ahi'nin öldürülmesine ilişkin 16 gözaltı
AK Partili Ahi'nin öldürülmesine ilişkin 16 gözaltı
Akıncı: Yarından itibaren başlayacak hafta, karar haftası olacaktır
Akıncı: Yarından itibaren başlayacak hafta, karar haftası olacaktır
'Buraya gelmek için 6 ay oynamamama değdi'
'Buraya gelmek için 6 ay oynamamama değdi'
Konya'da korkutan ayngın
Konya'da korkutan ayngın
Ayvacık'ta 41 kaçak göçmen yakalandı
Ayvacık'ta 41 kaçak göçmen yakalandı
'Adalet Yürüyüşü'ne katılanlar vatandaşın arsasını işgal etti
'Adalet Yürüyüşü'ne katılanlar vatandaşın arsasını işgal etti
8 bin Suriyeli Türkiye'ye geri döndü
8 bin Suriyeli Türkiye'ye geri döndü
Kanada 150. yaşını kutluyor
Kanada 150. yaşını kutluyor
Bursaspor'da hazırlıklar sürüyor
Bursaspor'da hazırlıklar sürüyor
Sıcak hava hayvanları da bunalttı
Sıcak hava hayvanları da bunalttı
Söndürme çalışmaları sürüyor
Söndürme çalışmaları sürüyor
Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor
Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English