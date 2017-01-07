07.01.2017 12:39 MASKİ'nin çalışmaları takdir görüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, Büyükşehir Belediyesi Gördes Koordinatörü Alp Safa Gökkaya ile Gördes eski Belediye Başkanı İbrahim Emre ve Kahramanmaraş Tanır eski Belediye Başkanı Ali Özturan'ı makamında ağırladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, Büyükşehir Belediyesi Gördes Koordinatörü Alp Safa Gökkaya ile Gördes eski Belediye Başkanı İbrahim Emre ve Kahramanmaraş Tanır eski Belediye Başkanı Ali Özturan'ı makamında ağırladı.



MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran'ı Büyükşehir Belediyesi Gördes Koordinatörü Alp Safa Gökkaya ve eski belediye başkanları ziyaret etti. Gökkaya ile birlikte Gördes eski Belediye Başkanı İbrahim Emre ve Kahramanmaraş Tanır eski Belediye Başkanı Ali Özturan da ziyarette yer aldı. MASKİ'nin ilçede yaptığı çalışmaların da konuşulduğu görüşmede Emre ve Özturan, MASKİ Genel Müdürlüğü'nün yaptığı işleri takdir ettiklerini belirttiler.



"İlçemize yatırımlarımız devam edecek"



MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şöyle konuştu: "Kurum olarak önemli yatırımlara imza atıyoruz. Sadece Gördes özelinde baktığımızda dahi altyapı yenileme çalışmaları, içme suyu çalışmalarımız ortada. Çevreyi ve insan sağlığını korumak için inşasına başladığımız atıksu arıtma tesisimiz de hızla yükseliyor. Önümüzdeki günlerde de ilçemize yatırımlarımız devam edecek. Alp Safa Gökkaya'ya, İbrahim Emre ve Ali Özturan'a nazik ziyaretleri sebebiyle teşekkür ediyorum."

