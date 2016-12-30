30.12.2016 12:00 Masallar sanat merkezlerinde hayat buluyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Köprübaşı Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören miniklere masal okuma etkinliği kapsamında 'Obur Kaplumbağa' adlı masal okunarak canlandırıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Köprübaşı Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören miniklere masal okuma etkinliği kapsamında 'Obur Kaplumbağa' adlı masal okunarak canlandırıldı.



Çocukların zihinsel, duygusal, sosyal ve dil gelişimini önemseyen Manisa Büyükşehir Belediyesi bu doğrultuda Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerinde masal okuma etkinliklerine tüm hızıyla devam ediyor. Köprübaşı Çocuk Kültür ve Sanat Merkezinde sorumlu Doyhan Döndü Çetinkaya ve öğretmenleri tarafından miniklere, 'Obur Kaplumbağa' masalı hem anlatıldı hem canlandırıldı. Çocukların hayal dünyalarını geliştirerek, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkı sağlayan ve dürüstlüğün önemini vurgulayan etkinlikte minikler masal tadında bir gün geçirdi.

