19.11.2017 12:13 Maşallah Fatma Teyzeye

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Fatma Çoruh, 35 yıldır bahçesinde ürettiği sebze ve meyveleri kendi kullandığı kamyonetle semt pazarlarına taşıyarak satış yapıyor. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Fatma Çoruh, 35 yıldır bahçesinde ürettiği sebze ve meyveleri kendi kullandığı kamyonetle semt pazarlarına taşıyarak satış yapıyor.

Gölcük Hisareyn Karaköprü Mahallesi'nde yaşayan 71 yaşındaki Fatma Çoruh, evinin bahçesinde ürettiği sebze ve meyveleri kendi kullandığı kamyonetle 35 yıldır semt pazarlarına götürerek satıyor. 71 yaşında olmasına rağmen aktif bir şekilde araç kullanan Çoruh'u direksiyon başında görenler ise önce şaşırsa da Çoruh'u hayranlıkla izliyor. 4 kızından 2'sini depremde kaybeden ve 3 senede kanser hastalığını yenen Çoruh, toprağa ve üretmeye olan sevdası ile hayata tutunmayı sürdürüyor.



PAZARA GİTMEK İÇİN 100 KİLOMETRE YOL YAPIYOR

Araba kullanmayı çok sevdiğini de belirten ve zamanında İstanbul pazarlarına bile gittiğini anlatan Çoruh, pazara ürün taşımak için günde ortalama 100 kilometre yol kat ediyor. Yaşadığı bir rahatsızlık sonucunda dizlerinden rahatsızlandığı için uzak pazarlara gidemeyen Çoruh, Başiskele Belediyesi Yeniköy Hanlı Pazar'da her hafta tezgahını kurarak müşterilerini güler yüzle karşılıyor. Semt pazarındaki esnaf ve müşteriler ise Çoruh'tan çok memnun olduklarını söylüyor.



"PAZAR PAZAR GEZİYORUM, İSTANBUL'A KADAR GİTTİM"

35 yıldır pazarcılık yaptığını anlatan Çoruh, "Toprağı çok seviyorum. Ekmeyi, dikmeyi, yetiştirmeyi çok seviyorum. Araba kullanmaya bayılıyorum. Şu anda biraz zorlanıyorum. Çünkü ayaklarımdan ameliyat olduğum için merdivene çıkamıyorum. Meyveleri başkalarına toplattırıyorum. Ürünlerimi hep kendim ektim. Yevmiyeyle geliyor, meyvelerimi topluyorlardı. Ben de pazar pazar geziyordum. Buradan Hereke'ye kadar gidiyordum. Hatta İstanbul'a bile meyve satmaya gittim" dedi.



"ARABA DA BEN DE HURDA OLMAK ÜZEREYİZ AMA OLAMADIK"

Yaklaşık 20 yıldır direksiyon başında olduğunu söyleyen Çoruh, "Bu araba da hurda olmak üzere. Ben de hurda olacağım ama daha olamadım. Ben araba kullanırken görenler 'Maşallah teyze bu arabayı nasıl kullanıyorsun' diyorlar. Ben de 'Süper süper' diyorum. Vitesi atmak, gezmek çok hoşuma gidiyor. Gerçekten seviyorum. Tarlalarıma gidip geliyorum. Bu araba benim ayaklarım, elim, her şeyim. 3-5 kuruş cebime kendi harçlığımı koyuyorum" diye konuştu.



"31 YILDA 1 KEZ KAZA YAPTIM"

31 yıllık şoförlük hayatında 1 kez kaza yaptığını anlatan Çoruh, "4 kızım vardı depremde 2'si öldü. Bir de oğlum var. Torunlarım var 5 tane. Pazara gelebilmek için 100 kilometre yol gidiyorum. Araba kullanırken kaza da yaptım. Derince'de bir kadın aniden önüme atladı. Ama fazla hasar olmadan durabildim. Ondan kazadan başka da kaza yapmadım. 35 sende bir kazam var. Müşterilerimle aram gayet güzel. Gelirler otururuz sohbet ederiz. Her zaman esnaf insan iyi olmak zorunda. Onun için müşterilerin ile güzel güzel sohbet edeceksin. Bazı gıcık müşteriler de oluyor ama sabır diyorum" şeklinde konuştu.

Pazara gelen esnaf ve müşteriler ise Fatma Çoruh'un güler yüzünden memnun olduklarını dile getirdiler.

(Gürcan Yılmaz-Murat Kanber/İHA)