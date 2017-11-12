12.11.2017 22:16 Masaj salonunda aşk cinayeti: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara'da emekli polis, aşkına karşılık vermediği iddia edilen kadını çalıştığı masaj salonunda silahla yaralarken, bir kişiye de öldürdü. Ankara'da emekli polis, aşkına karşılık vermediği iddia edilen kadını çalıştığı masaj salonunda silahla yaralarken, bir kişiye de öldürdü.

Olay, saat 20.30 sıralarında Çankaya ilçesi Kızılay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli polis memuru Abdullah Ç., bir süre alkol aldıktan sonra aşkına karşılık vermediği iddia edilen Türkan B.'nin çalıştığı İzmir-1 Cadde'deki masaj salonuna geldi. Türkan B. ile bir süre tartışan Abdullah Ç., silahını çekerek ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan mermiler Türkan B.'nin sırtına isabet ederken, olay yerinde bulunan Abdullah Ç. ise başına isabet eden mermi nedeniyle olay yerinde öldü.

Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, saldırganı gözaltına alarak emniyete götürdü. Olay yeri inceleme ekipleri, saldırıya ilişkin delilleri topladı. Polisin, olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

(Musa Erdoğan-Abdullah Sarica/İHA)

