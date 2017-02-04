04.02.2017 11:03 Marmaris'teki Cumhurbaşkanlığı konutu yenileniyor

Muğla'nın Marmaris ilçesi Okluk Koyu'ndaki 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın yaz tatillerini geçirdiği Cumhurbaşkanlığı konutu yıkılarak yeniden inşa edilecek. Muğla'nın Marmaris ilçesi Okluk Koyu'ndaki 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın yaz tatillerini geçirdiği Cumhurbaşkanlığı konutu yıkılarak yeniden inşa edilecek.

Beton bir iskele ve helikopter pistinin de yer aldığı 4 oda ve 1 salondan oluşan 230 metrekarelik Okluk Konutu'nun yerine yeni konukevi yapılması planlanıyor. Bu amaçla 2017 yatırım programına ödenek konuldu.

8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın dört sene yaz çalışmalarını sürdürdüğü ve vefatının ardından boş kalan konutu yıllarca Okluk Muhafız Takım Komutanlığı koruma altında tuttu. Konutun konukevi, dönemin BM Genel Sekreteri Perez de Cuellar ve Yunanistan Başbakanı Konstantin Miçotakis'in yanı sıra İsveç, İtalya ve Rusya başbakanları ile Norveç ve İngiltere Dışişleri bakanları gibi pek çok devlet adamını ağırladı. Konut, Özal'dan sonraki Cumhurbaşkanları Süleyman Demirel, Ahmet Necdet Sezer, Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan tarafından kullanılmadı.

(Vural Efecik / İHA)

