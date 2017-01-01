01.01.2017 02:37 Marmaris'te yeni yıl kutlamaları

Muğla'nın turistlik ilçesi Marmaris 2017'ye , Belediye tarafından 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda düzenlenen renkli yeni yıl kutlaması ile girdi. Yeni yıla girilirken havai fişek gösterisi gökyüzünde görsel şölene dönüştü. Muğla'nın turistlik ilçesi Marmaris 2017'ye , Belediye tarafından 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda düzenlenen renkli yeni yıl kutlaması ile girdi. Yeni yıla girilirken havai fişek gösterisi gökyüzünde görsel şölene dönüştü.



Marmaris Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen geleneksel yılbaşı kutlaması 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda yapıldı. Neon ışıklar ile süslenen meydanda açılan stantlarda içecek, yiyecek ikramı yapıldı. Termometrelerin 5 derece gösterdiği soğuk havada yaklaşık bin kişi meydanı doldurdu. İlk olarak DJ'ler kurulan sahnede çaldıkları hareketli müziklerle kalabalığı coşturdu. Ardından halkın yakından tanıdığı yerel sanatçı Asuman, saat:22.50'de sahne aldı. Sanatçı, hareketli şarkılarıyla kalabalığı coşturdu. Vatandaşlar, hareketli şarkılar eşliğinde meydanda dans etti.



GÖKYÜZÜNDE GÖRSEL ŞÖLEN



Kutlamalar nedeniyle trafiğe kapatılan Ulusal Egemenlik Caddesi'nde, yeni yılın ilk saniyelerinde havai fişek gösterisi yapıldı. Marmaris Belediyesi yetkilileri tarafından dört apartmanın çatısından 500 tane havai fişek patlatıldı. Havai fişekler ile gece gündüze döndü. Vatandaşlar, muhteşem gösteriyi cep telefonlarıyla çekerek sosyal medyada " Cennet Marmaris" yorumuyla paylaştı.

