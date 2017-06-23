Marmaris'te 'tombala' operasyonu: 41 gözaltı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bir kahvehaneye baskın yapan polis, tombala oynayan işletmeci ile birlikte 41 kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bir kahvehaneye baskın yapan polis, tombala oynayan işletmeci ile birlikte 41 kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göe, Marmaris Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün saat 01.00 sıralarında, kumar oynatıldığı ihbarı üzerine Ulusal Egemenlik Caddesi'nde bulunan Taşlık İş Merkezi'nin 3'üncü katında bir kahvehaneye operasyon düzenledi.

İşletmeci M.C.(31) ile birlikte 41 kişi gözaltına alındı. Kahvehanede bulunan el yapımı 3 adet tombala makinesi, tombala kartları ve tombala fişleri ele geçirildi. 41 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre kişi başı 227 lira ceza kesildi.

(Vural Efecik/İHA)