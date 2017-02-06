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Marmaris'te sahildeki kaçak yapılar yıkılıyor
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Marmaris'te sahildeki kaçak yapılar yıkılıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, belediye ekipleri İçmeler sahilinde bulunan ve kaçak olduğu iddia edilen beş kafeteryanın yıkımına başladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, belediye ekipleri İçmeler sahilinde bulunan ve kaçak olduğu iddia edilen beş kafeteryanın yıkımına başladı.
Marmaris ilçesinde, Büyükşehir Yasası'ndan önce İçmeler Belediyesi tarafından izin verilen sahildeki 5 kafeteryanın yıkımına başlandı. Biri geçtiğimiz günlerde yıkılan kafeteryaların 4'ü için de yıkım çalışmaları başladı. Kafeteryaların işletmecileri, kendilerine tebligat yapılmadığını ve açtıkları davaların sonuçlanmadığını öne sürdü.
Marmaris Belediyesi yetkilileri de izinlerin İçmeler Belediyesi tarafından 2011 yılında verildiğini ve 2016'da bittiğini belirterek, "Hem verilen izin süresi bitti hem de sahilde kafeterya, restoran ve büfe olarak kullanılan yapılar kaçak. Belediye Encümeni kararıyla daha önce başka yapılara uyguladığımız işlemi bu kaçak yapılar için de uygulayacağız" dedi.
(Vural Efecik /İHA)
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