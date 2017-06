Marmaris'te otelde rezervasyon skandalı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otelden Ramazan Bayramı için telefonla rezervasyon yaptıran çok sayıda tatilci sokakta kaldı. Otel işletmecisi kayıplara karışırken, GETOB yetkilileri mağduriyetin giderilmesi için seferber oldu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otelden Ramazan Bayramı için telefonla rezervasyon yaptıran çok sayıda tatilci sokakta kaldı. Otel işletmecisi kayıplara karışırken, GETOB yetkilileri mağduriyetin giderilmesi için seferber oldu.

Türkiye'nin çeşitli illerinden çok sayıda kişi Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için, Marmaris'te Hotelus Royal isimli otelden telefonla her şey dahil kişi başı 95 lira ödeyerek rezervasyon yaptırdı. Sabah saatlerinde İstanbul, İzmir, Ankara, Samsun, Ordu ve Diyarbakır'dan gelen 50'ye yakın tatilci otele giriş yaptırmak için resepsiyona başvurduğunda büyük bir şokla karşılaştı. Tüm odaların dolu olduğunu öğrenen tatilciler, otel yönetimiyle görüşmelerine rağmen sonuç alamayınca 155 polis ihbar hattını aradı. Olayı öğrenen Güney Ege Turistik Otelciler Birliği Müdürü Cahit Sarıbey otele gelerek çalışanlar ve mağdur tatilcilerle görüştü.

Yapılan görüşmelerde bir odanın 5 kişiye satışı yapıldığı ve bayram süresince yaklaşık bin kişinin otele giriş yapmasının beklendiği öğrenildi. Ayrıca Eylül ayı ortasına kadar her şey dahil cazip fiyatlara binlerce satış yapıldığı öğrenildi. Polis, telefon ve internet ile satışı gerçekleştirdiği iddia edilen otel işletmecisi S.G.'nin bulunması için çalışma başlattı.

Konu ile ilgili açıklama yapan GETOB Müdürü Cahit Sarıbey, " Gün boyu telefonlar geldi mağduriyet olunduğu söylendi. Anılan otel GETOB üyesi değil. Ama vatandaşımızın mağdur olmaması ve Marmaris adının bu tür olaylarla kirlenmemesi için seferber olduk. Maalesef internet üzerinden gold center denilen telefonla satış yapılarak otel doldurulmuş. Bir oda birkaç kişiye satış yapılmış. Kişi başı her şey dâhil 95 lira peşin ödemeli satış yapılmış. Meblağ büyük ama bir rakam veremiyoruz. Çünkü satışı yapan kişinin bilgisayarı kapalı ve her şey orada kayıtlı. Ayrıca turizm sezonu boyunca satışla yapılmış. Mağduriyetin giderilmesi için diğer oteller ile görüşmeler yapıldı. Vatandaşlarımız isterlerse çok cüzi rakamlara o otellere yerleştirilecek. Şu an 50'nin üzerinde oda müşterisi şikayet için müracaatta bulunacak" dedi.

(Vural Efecik/İHA)