06.01.2017 13:42 Marmaris'te fırtına etkili oluyor

Muğla'nın Marmaris İlçesinde dün akşamdan bu yana etkili olan , sağanak ve saatteki hızı 57 kilometreyi bulan fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle balıkçılara denize çıkmamaları konusunda uyarı yapıldı. Muğla'nın Marmaris İlçesinde dün akşamdan bu yana etkili olan , sağanak ve saatteki hızı 57 kilometreyi bulan fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle balıkçılara denize çıkmamaları konusunda uyarı yapıldı.



İlçede , dün akşam saatlerinde sağanak yağmurun ardından başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçede güney yönlerden esen rüzgarın saatteki hızı 57 kilometreye kadar çıktı.Rüzgarın saatteki hızının ise akşam saatlerine doğru 90 kilometreyi bulmasının beklendiği belirtildi.



Açıklarda çok daha şiddetli hissedilen fırtına nedeniyle balıkçılara denize açılmamaları uyarısında bulunuldu.İlçede 14 derece olarak ölçülen hava sıcaklığının yarın 8 dereceye kadar düşmesi, fırtınanın ise yarın sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.



Öte yandan fırtına nedeniyle denizde dalga boyu da zaman zaman 5-6 metreye bulduğu görüldü. Dalgalar yüzünden yat limanında yürüyen vatandaşlar zor anlar yaşadığı görüldü.

