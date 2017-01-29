Marmaris'te feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde motosikletle elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde motosikletle elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Şehit Ahmet Benler Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. A.T.'nin (24) kullandığı 48 ST 643 plakalı motosiklet, kavşaktan çıkan Salih Çakır (85) yönetimindeki elektrikli motosikletle çarpıştı. Çarpmanın hızıyla elektrikli bisikleti kullanan Salih Çakır olay yerinde hayatını kaybederken, bisikletin arkasındaki eşi Hatice Çakır ve motosiklet sürücüsü A.T yaralandı. Yaralılar ambulansla Marmaris Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde yaşamını yitiren Salih Çakır'ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan kaza anı caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Vural Efecik / İHA)