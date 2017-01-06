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Marmaris'te 7 yıl sonra gelen nikah
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Marmaris'te 7 yıl sonra gelen nikah

Muğla-Marmaris'te , maddi imkansızlıklar nedeniyle 7 yıldır beraber yaşayan iki çocuklu çift, müftülük görevlisi Yaşar Yiğit ve CHP İlçe Başkanı Acar Ünlü'nün girişimi ile nikahlanarak dünya evine girdi.

Muğla-Marmaris'te , maddi imkansızlıklar nedeniyle 7 yıldır beraber yaşayan iki çocuklu çift, müftülük görevlisi Yaşar Yiğit ve CHP İlçe Başkanı Acar Ünlü'nün girişimi ile nikahlanarak dünya evine girdi.

İlçeye bağlı ,Bayır Köyü'nde marangozluk yapan 37 yaşındaki Turgut Şen, 27 yaşındaki bir otelin bahçıvanlığını yapan Çiğdem Elçin ile 7 yıl önce bir süpermarkette tanışıp birbirlerine aşık oldular. Çiğdem Elçin, 6 yıl önce işini bırakarak Turgut Şen'in evine taşınıp beraber yaşamaya başladılar. Nikahsız çiftin Mehmet Turan ve Çınar ismini verdikleri 2 erkek bebekleri dünyaya geldi. Çiğdem Elçin, çocuklarını büyütmeye çalışırken bir tarafta evlerinin önünde bulunan bahçede sebze yetiştirip satarak eve katkı sağlarken Turgut Şen ise gündelik bulduğu işleriyle ailesini bakmaya çalıştı. Ekonomik zorluklar yaşayan çift, bir türlü hayallerinde olan damatlık ve gelinlik giyerek evlenmeye fırsat bulamadı.

"OLUMLU YAŞAR"DAN OLUMLU İŞLERE DEVAM

Çift, Marmaris'te halk arasında yardıma muhtaç insanlara verdiği hizmetlerle tanınan müftülük görevlisi "Olumlu Yaşar" lakaplı Yaşar Yiğit tanıştı. Yaşadıkları sıkıntıyı Yiğit'e anlatan çift, yardım elini uzatmasını istedi. Yiğit, ilçede bulunan hayırsever işadamı ve siyasetçilerle görüştü. Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar ve CHP İlçe Başkanı Acar Ünlü çifte destek sözü verdi. Bir moda evi çiftin damatlık, gelinliğini ve iki çocuğun takım elbisesini temin etti. Beyaz eşya ve mobilya firmaları çiftin evinde ki eksikleri tamamlandı. Erkek ve kadın kuaförleri çiftin bakımlarını üstlendi.

ÜÇÜNCÜ ÇOCUKLARINA CHP İLÇE BAŞKANININ ADINI VERECEKLER

Marmaris Belediyesi tarafından temin edilerek süslenen gelin otomobiliyle Kültür Merkezi'ne gelen çift, burada CHP İlçe Başkanı Acar Ünlü, Yaşar Yiğit ve Melek Karaduman'ın şahitliğinde evlendi. Çiftin nikâh törenine iki çocukları, gelinin annesi, basın mensupları ve yakın dostları katıldı. Marmaris CHP İlçe Başkanı Acar Ünlü, " 7 yıl boyunca sevgileri katlanarak beraber yaşamışlar. Çiftin beraberliğini resmiyete taşımak güzel bir olay. Çiftin ve çocuklarının daha iyi şartlarda yaşaması, ekonomik gelirlerinin yükseltilmesi için şahsım ve partim adına destek olacağız" dedi. Yaşar Yiğit, " Ekonomik olarak zorda olan bir aileye de destek olduğum için çok mutluyum. Herkes bir el uzatırsa ilçemizde maddi imkânları yetersiz insanların yüzlerini güldürürüz" dedi.

Evlilik cüzdanlarını alan çift ise, " Üçüncü çocuğumuz için düşünüyoruz. Erkek olduğunda ismini CHP İlçe Başkanı Acar Ünlü'nün adını vereceğiz. Damatlık ve gelinlik giymek bizim en büyük hayalimizdi. Bu hayalimizi Ünlü ve Yiğit insanlar sayesinde kavuştuk. Bizlere destek olan herkese teşekkür ederiz" dedi.
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