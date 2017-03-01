Marmaray'da sis yoğunluğu

İstanbul'da yoğun sis nedeniyle tüm iç hat deniz otobüsü seferleri iptal edildi. Seferlerin iptal olmasıyla yolcular Marmaray'a akın etti. İstasyon önünde bekletilen vatandaşlar daha sonra kontrollü bir şekilde içeriye alındı.

İstanbul'da yoğun sis nedeniyle tüm iç hat deniz otobüsü seferleri iptal edildi. Seferlerin iptal olmasıyla yolcular Marmaray'a akın etti. İstasyon önünde bekletilen vatandaşlar daha sonra kontrollü bir şekilde içeriye alındı.

Marmara bölgesinde etkili olan yoğun sis nedeniyle tüm iç hat deniz otobüs seferlerinin iptal edilmesi üzerine İstanbullular Marmaray'a yöneldi. Mesai bitimi nedeniyle evlerine gitmek isteyen vatandaşlar Yenikapı ve Kazlıçeşme Marmaray istasyonlarında kuyruklar oluşturdu. Yaşanan yoğunluk nedeniyle yolcular Marmaray istasyonuna kontrollü olarak içeriye alındı.

Öte yandan Yenikapı Marmaray istasyonu önünde bekleyen vatandaşlara, polis ekipleri yoğunluk nedeniyle aksamalar yaşandığını belirtirken, kuyrukta bekleyen bazı vatandaşlar arasında kısa süreli sözlü gerginlik yaşandığı görüldü.

(Selim Bayraktar /İHA)