Marmara Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Marmara Üniversitesi'nde görevli akademik, idari ve kamu işçisi statüsündeki 42 personel hakkında gözaltı kararı verildi.

ODALARI ARANIYOR

İstanbul merkezli 5 ilde başlatılan operasyonda şu ana kadar 22 kişi gözaltına alındı. Aktif çalışan 24 kişinin, Marmara Üniversitesi'ndeki odalarında arama işlemleri sürüyor.

Şüphelilerin bir kısmının örgüt liderinin talimatıyla Bank Asya'daki hesaplarını artırdıkları, bir kısmının da Bylock kullanıcısı olduğu iddia edildi.

İstanbul'daki FETÖ operasyonunun yanı sıra Türkiye'nin çeşitli illerinde de operasyonlar devam ediyor. İşte 17 Kasım günü yapılan diğer FETÖ operasyonları...

HAKİM-SAVCI ÇALIŞMA EVİNE OPERASYON

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bazı illerde bulunan, aralarında meslekten ihraç edilen hakim ve savcılar ile avukatlardan oluşan 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Yakalanarak Tokat'a getirilen zanlıların Emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.

MANİSA'DA 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Manisa'da şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla, farklı operasyonlarda gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan, aralarında öğrenci ve KHK ile meslekten ihraç edilen memurların da bulunduğu zanlılardan 3'ü tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EDİRNE SINIRINDA 4 KİŞİ YAKALANDI

Edirne'de sınırda hudut askerlerince FETÖ şüphelisi 1'i kadın 4 kişi yakalandı. 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı sınır devriyesi görevindeki hudut askerleri Yunanistan sınırındaki devriyelerinde yasal olmayan yoldan sınırın karşısına geçmeye çalışan bir grubu tespit etti.

"Hudut kartalları" olarak da bilinen hudut askerleri 4 şüpheliyi gözaltına alırken, grupta bulunan 3 çocuk ve şüpheliler hudut karakoluna götürüldü.

Yapılan incelemede, şüphelilerin, haklarında aranma ve yurt dışı çıkış yasağı kararı bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan ihraç edilen S.Ö, eski maliye müfettişi H.T, Dışişleri Bakanlığı eski memuru A.V ile aranma kaydı bulunmayan ev hanımı F.Y olduğu belirlendi.

Bu arada S.Ö ile H.T'nin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları ileri sürüldü. Şüphelilerin sorguları sürüyor.