Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli

Marmara Denizi'nde dün akşam saatlerinde etkili olan poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Şilep ve tankerler Tekirdağ açıklarına demirlenirken balıkçılar ise balıkçı barınaklarına sığındı.

Marmara Denizi'nde dün akşam saatlerinde etkili olan poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Şilep ve tankerler Tekirdağ açıklarına demirlenirken balıkçılar ise balıkçı barınaklarına sığındı.

Edinilen bilgiye göre, saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreyi bulan poyraz ve yer yer 2,5 metreye ulaşan dalgalar nedeniyle Marmara Denizi'nde yollarına devam edemeyen yerli ve yabancı bandıralı 31 şilep ve tanker Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında demirledi. Gemilerdeki personel şiddetli dalgalardan dolayı karaya çıkamayınca geceyi gemilerde geçirdi.

Öte yandan balıkçılar da Tekirdağ, Şarköy, Hoşköy, Mürefte'deki balıkçı barınaklarına sığındı. Küçük tekne balıkçısı Ayhan Güden, Marmara Denizi'nde poyrazın etkili olmasından dolayı denize açılmadıklarını belirterek, "Şu anda poyraz var birkaç gün. İnternetten baktık, hafta sonu hava diner diye bekliyoruz. Hava dinerse çıkacağız inşallah" dedi.

Tekirdağ balıkçı barınağında balık ağlarını örerek zamanını değerlendiren Ergün Civelek ise, "2 gün poyraz esecek, herhalde 2 gün denize çıkamayacağız. Rüzgar biraz kuvvetli. Balıkçılar ağlarını tamir eder bu arada. 2 gün sonra çıkarız denize" diye konuştu.

Meteoroloji yetkilileri poyrazın önümüzdeki 2 gün boyunca devam edeceğini, saatteki hızının 70-80 kilometre arasında olacağını tahmin ettiklerini belirterek olumsuz koşullara karşı vatandaşları uyardı.

(Yakup Güler/İHA)