Marmara'da fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, bugün itibariyle Marmara Denizi'nde fırtına beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, bugün itibariyle Marmara Denizi'nde fırtına beklendiğini açıkladı.

Bursa Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin uyarısı üzerine Bursa ve Marmara bölgesindekilere çağrı yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, "Rüzgarın, bugün öğle saatleri ve 26 Ocak 2017 Cuma günü Marmara Denizinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden fırtına şeklinde 50 ile 75 kilometre saat hızında esmesi bekleniyor. Deniz yönünden etkili olacak fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

