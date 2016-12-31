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Marketten tüfekli, bıçaklı gasp
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Marketten tüfekli, bıçaklı gasp

Samsun'da yılbaşı gecesi tüfekli, bıçaklı ve maskeli iki kişi girdiği markette kasiyeri tehdit ederek paraları gasp etti.

Samsun'da yılbaşı gecesi tüfekli, bıçaklı ve maskeli iki kişi girdiği markette kasiyeri tehdit ederek paraları gasp etti.
Olay, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi 242. Sokak'ta saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kar maskeli olan 2 kişi, bir market zincirinin şubesine girerek kasaya doğru ilerledi. Hırsızlardan biri elindeki bıçakla kasada bulunan kadın kasiyeri tehdit erek kasayı boşaltmasını söyledi. Bu sırada diğer şahıs da elindeki tüfekle kasiyeri tehdit etti. Kasadan yaklaşık bin TL civarında para alan gasp zanlıları, daha sonra olay yerinden yaya olarak kaçtı.
Olay anında markette 3 çalışan ve 5-6 müşteri olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri market ve civardaki güvenlik kamerası görüntülerini topladı.
Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlatırken, kazan zanlıları arama çalışmaları sürüyor.
(Erdi Demür - Gökhan İçkilli / İHA)
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