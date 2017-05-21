Markette dehşet anları

Çalışanla tartışan şahıslar markette terör estirdi.

Çalışanla tartışan şahıslar markette terör estirdi.

Hindistan'da meydana gelen olayda, iki kişi market çalışanıyla tartışmaya başlıyor. Bir anda öfkelenen şahıslar vitrindeki camları indirirken, şahıslardan biri elindeki şişeyi çalışanın kafasına atıyor. Yaralanan adam can havliyle saklanmaya çalışırken öfkesi geçmeyen saldırganlar ellerine ne geçirirse çalışana atmayı sürdürüyor. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean böyle yansıyor.

