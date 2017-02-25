Markette 13 bin TL'sini unuttu

Antalya'da bir süpermarkette unutulan 13 bin TL'nin sahibi aranıyor.

Antalya'da bir süpermarkette unutulan 13 bin TL'nin sahibi aranıyor.

Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi Özgürlük Bulvarı üzerindeki bir market şubesinin çalışanları reyon düzenleme esnasında para dolu bir zarf fark etti. Zarfın içinde banknotlar olduğunu gören personel parayı güvenlik görevlisine teslim etti. 13 bin TL paranın olduğu zarfın sahibini bulmak için güvenlik kameralarını inceleyen görevliler kör nokta olması nedeniyle bir sonuca ulaşamadı. Şeffaf zarf içinde ve üzerinde bir döviz ofisinin isminin yer aldığı zarf tutanakla polise teslim edildi. Yakınlardaki bir döviz ofisinden bozdurulduğu tahmin edilen paranın sahibini bulmak için polisin çalışması devam ediyor.

(İsa Akar / İHA)