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Markete EYP'li saldırı
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Markete EYP'li saldırı

Diyarbakır'da yüzleri maskeli silahlı bir grup tarafından bir markete el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda markette büyük çapta hasar meydana geldi.

Diyarbakır'da yüzleri maskeli silahlı bir grup tarafından bir markete el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda markette büyük çapta hasar meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre olay, merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Lezgin Avcı Caddesi üzerinde meydana geldi. Saat 21.30 sularında cadde üzerinde bulunan bir markete giren yüzleri maskeli ve silahlı bir grup, el yapımı patlayıcıyı attıktan sonra ara sokaklara kaçtı. Patlayıcının büyük bir gürültüyle infilak etmesinin ardından olayda ölen ya da yaralanan olmazken, markette büyük çapta hasar meydana geldi.

TERÖRİSTLERİ YAKALAMAK İÇİN OPERASYON BAŞLATILDI
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerini güvenlik şeridi ile çeviren polis, kaçan teröristlerin yakalanması için operasyon başlattı.
(Emrah Kızıl - Mehmet Pişkin / İHA)

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