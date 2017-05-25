Market sahibini kovalayıp soyguna devam ettiler

İstanbul Şişli'de 3 kişi bir markete girerek sigaraları çalmaya başladı. Bu sırada alarmın çalması üzerine dükkanına gelen market sahibine saldıran hırsızlar, aramı kovaladıktan sonra soyguna kaldıkları yerden devam etti.

İstanbul Şişli'de 3 kişi bir markete girerek sigaraları çalmaya başladı. Bu sırada alarmın çalması üzerine dükkanına gelen market sahibine saldıran hırsızlar, aramı kovaladıktan sonra soyguna kaldıkları yerden devam etti.

Olay, önceki gece saat 03.00 sıralarında Şişli Okmeydanı Mahmut Şevket Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, araba ile marketin önüne gelen 3 hırsız marketin kepengini kırarak dükkana girdi. Hırsızlardan 2'si içeri girerken diğer arkadaşları ise kapıda gözcülük yaptı. İçeri giren hırsılar reyonda bulunan sigaraları boş kolilere doldururken çalan alarm üzerine iş yeri sahibi dükkana geldi. İş yeri sahibini fark eden gözcü, elindeki bıçakla dükkan sahibinin arabasının camına vurarak arabadan inmesini engelledi. Durumu fark eden içerideki hırsızlar, dışarı çıkarak araba içindeki dükkan sahibine saldırmaya çalıştı. Şoka giren dükkan sahibinin olay yerinden uzaklaşmasıyla hırsızlar kaldıkları yerden soyguna devam etti. Tekrar dükkana giren hırsılar reyondaki sigaralar ve kasada bulunan 10 bin TL ile kayıplara karıştı.

Olay anını anlatan market sahibi Mehmet Sabi Alkan, "Saat 03.08 sıralarında haldeyken alarm merkezi beni aradı. Önce evi aradım sonra güvenlik merkezi tekrar arayınca ben de dükkana geldim Arabayı tam dükkanın önüne park edeceğim sırada bana saldırdılar. 3 kişiydiler. O şokta yapacak bir şeyim yoktu. Arabayla geri kaçmak zorunda kaldım" dedi.



SOYGUN ANI VE MARKET SAHİBİNİN KOVALANMASI GÜVENLİK KAMERASINDA

İş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis soyguncuların yakalanması için çalışma başlatırken yaşananlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde, arabayla gelen hırsızların dükkanın kepengini kaldırıp içeri girdikleri görülüyor. İçeri giren hırsızlardan biri kepengin yanında bulunan kamerayı fark edip ters çeviriyor. Sigara reyonuna yönelen hırsızlar buradaki sigaraları kolilerin içerisine dolduruyor. Bu sırada dükkan sahibinin geldiği kameralara yansıyor. Şoka giren dükkan sahibinin geri kaçmasıyla yeniden dükkana giren hırsızlar bir süre sonra çaldıkları sigarlar ve 10 bin TL ile kayıplara karışıyor.

(Murat Horoz/İHA)