Market elemanı elini kıyma makinesine kaptırdı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir markette çalışan H.E adlı personel, kıyma çekerken elini makineye kaptırdı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir markette çalışan H.E adlı personel, kıyma çekerken elini makineye kaptırdı.

Yeni Mahallede faaliyet gösteren bir markette kasap reyonunda çalışan H.E. adlı personel bir anlık dalgınlığının bedelini elini bileğine kadar makineye kaptırarak ödedi. Devrek Belediyesi Su altı ve Su Üstü ekiplerinin yoğun çalışmaları neticesinde makineyi yerinden çıkarak ekipler şahsın bileğinin içinde bulunan makine ile olay yerine gelen ambulansla Devrek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şahsa burada yapılan ilk müdahalenin ardından Zonguldak Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Fikri Erdem/İHA)