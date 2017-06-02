Marine Le Pen seçmenlerden borç istedi

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Parti lideri Marine Le Pen, milletvekilliği seçimi kampanyasında bankalardan yeterli kredi desteği sağlayamayınca seçmenlerden borç istedi.

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Parti lideri Marine Le Pen, milletvekilliği seçimi kampanyasında bankalardan yeterli kredi desteği sağlayamayınca seçmenlerden borç istedi.

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Parti lideri Marine Le Pen, 11 ve 18 Haziran'da yapılacak milletvekilliği seçimleri kampanyası için bankalardan yeterli kredi desteği sağlayamadı. Le Pen, bankalardan yeterli kredi desteğini sağlayamayınca çareyi seçmenlerden borç istemekte buldu. Le Pen, "milliyetçi kredi" adı altında yüzde 3 faiz karşılığında kredi sistemi çıkardı. Bu kredi sistemine göre, bin 500 Euro destek sağlayan seçmene yüzde 3 faizle geri ödeme yapılırken, 15 bin Euro üzerinde borç verenler Le Pen'in bulunduğu özel etkinliğe katılma, 75 bin Euoru'nun üzerinde borç verenlere de Le Pen özel yemek yeme maddeleri konuldu.

Öte yandan sistem kapsamında seçmenlere, Le Pen'in, ıslak imzalı teşekkür belgesi verilecek.

(Özlem Kaplan /İHA)