Maréchal-Le Pen siyaseti bıraktı

Fransa'da Ulusal Cephe Partisi Vaucluse Milletvekili Marion Maréchal-Le Pen siyaseti bıraktığını açıkladı.
Fransa'da Ulusal Cephe Partisi Vaucluse Milletvekili Marion Maréchal-Le Pen siyaseti bıraktığını açıkladı. Ulusal Cephe kurucusu Marine Le Pen'in milletvekili olan torunu Marion Maréchal-Le Pen, siyaseti bıraktığını açıkladı. Siyasetten yorulduğunu ve ailesine yeteri kadar zaman ayıramadığından yakınan 27 yaşındaki Marion Marechal Le Pen, bundan sonraki hayatında, ailesine daha fazla zaman ayırmak için böyle bir karar aldığını belirtti. (Tansu Sarıtaylı/İHA)
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