06.02.2017 17:23 Mardin ve Şanlıurfa'da denetlemeler yaptı

Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK), Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, Mardin ve Şanlıurfa'da ziyaret, inceleme ve denetlemelerine devam ettiğini bildirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK), Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, Mardin ve Şanlıurfa'da ziyaret, inceleme ve denetlemelerine devam ettiğini bildirdi.

TSK, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ile birlikte Mardin ve Şanlıurfa'da ziyaret, inceleme ve denetlemelerine devam ettiğini kaydetti. Orgeneral Akar'ın ilk olarak Mardin Valiliğini ziyaret ettiği, ardından da sırasıyla 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, Ceylanpınar Muratlı Jandarma Karakol K.lığı ve 20'inci Zırhlı Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunduğu belirtildi. Yapılan açıklamada, Akar'ın bölgedeki inceleme ve denetlemelere devam ettiği ifade edildi.

(İlker Turak /İHA)

