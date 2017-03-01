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Mardin Valiliğinden operasyon açıklaması
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Mardin Valiliğinden operasyon açıklaması

Mardin Valiliği, Nusaybin ilçesi Doğanlı Mahallesi'nde devam eden operasyona ilişkin açıklama yaptı.

Mardin Valiliği, Nusaybin ilçesi Doğanlı Mahallesi'nde devam eden operasyona ilişkin açıklama yaptı.
Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bornova 2. Jandarma Tugay Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce 12 Şubat 2017 tarihinde müştereken başlatılan ve yürütülen Nusaybin İlçesi Kırsalında sözde Ömeryan bölgesinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve arazide gizlenen örgüte ait patlayıcı madde, sığınak ve barınakları bulmak, bölücü terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık eden milis/işbirlikçi şahısları yakalamak maksadıyla Atmaca-3 Şehit J.Uzm. Çavş. Sezer Aydemir Operasyonunda; 1 Mart 2017 günü Nusaybin ilçesi Doğanlı Mahallesi'nde üst düzey 2 bölücü terör örgütü mensubu daha etkisiz hale getirilmiştir. Bölücü terör örgütü mensupları ile birlikte 2 adet Kaleşnikof tüfek, M-16 uzun namlulu silah parçaları, bol miktarda patlayıcı ile örgütsel doküman ele geçirilmiştir" denildi.
Açıklamada, terörle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince yürütülen operasyonların kararlıkla devam edeceği kaydedildi.
(Mehmet Salih Keskin /İHA)

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