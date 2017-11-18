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Mardin terör değil turizmle anılmak istiyor
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Mardin terör değil turizmle anılmak istiyor

Mardin'de 2 yıl önce yaşanan terör olaylarının güvenlik güçleri ve halkın desteği ile bitirilmesinin ardından oluşan huzur turizmcilerin tükenen umutlarını yeniden yeşertti. Turizmciler, adeta açık hava müzesi konumundaki Mardin'in terörle değil, turizm ile anılmasını istiyor.

Mardin'de 2 yıl önce yaşanan terör olaylarının güvenlik güçleri ve halkın desteği ile bitirilmesinin ardından oluşan huzur turizmcilerin tükenen umutlarını yeniden yeşertti. Turizmciler, adeta açık hava müzesi konumundaki Mardin'in terörle değil, turizm ile anılmasını istiyor.
Marka şehir olarak UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine aday olan tarihi kent Mardin'de 2 yıldır yaşanan terör olayları nedeniyle sarsılan turizm yeniden canlanıyor. Tarihi kentin boş sokaklarında artık turistlerin gezileri dikkat çekerken kapatılan otellerin yerine yenileri açılarak 12 ay için turizm hazırlıkları sürüyor.

TURİZMCİLER 2018 YILINDA KIŞ TURİZMİNDEN DE UMUTLU
Mardin'de Kobani ve hendek olayları yüzünden 2 yıldır can çekişen turizm, halkın terör örgütüne karşı devletle el ele vermesi sonucu tarihi kentte yeniden canlanıyor. Asırlık konakları, kervansarayları, camileri, medreseleri ve kiliseleri ile adeta açık hava müzesi görünümündeki şehirde bu yıl yaşanan turizm hareketliliği kepenk kapatma noktasına gelen turizmcilerin umudu oldu. Mardin Turizm Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Gürgör, bu yıl 3 yeni otelin Mardin'de hizmete girdiğini kaydederek 2018 yılında kış turizminden de beklentilerinin yüksek olduğunu dile getirdi.
2017 yılı ilk 9 ayını geçtiğimiz yıllara nazaran yüzde 95 doluluk oranı ile gerçekleştiren turizmciler Mardin'de kış aylarında da turizm hareketliliği için yeni projeler ile uluslararası fuarlarda yer almayı hedefliyor. Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na konuşan Mardin Turizm Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Gürgör, bölgede terörün bitmesi ile yeni turizm yatırımlarının önünün açıldığını kaydetti. 2017 sezonunu Eylül ve Ekim ayını oldukça yoğun geçirdiklerini belirten Gürgör, "2015-2016 yıllarına nazaran ciddi bir yükseliş söz konusu. Özellikle referandum sonrası Mardin'de ciddi bir turist artışı oldu. Kasım ayında olmamıza rağmen ciddi bir talep var. Özellikle yakın iller, İstanbul, İzmir, Ankara'dan ciddi bir talep söz konusu. Önümüzdeki sene daha da iyi olacağını düşünüyorum" dedi.

"BURASI TERÖR DEĞİL, TURİZM ŞEHRİ"
2015-2016 yıllarında bölgede yaşanan terör olayları nedeniyle ciddi bir sıkıntı yaşadıklarını belirten Başkan Gürgör, "Şuanda Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman'a teşekkür etmek istiyorum. Mardin bu yıl büyük organizasyonlara ev sahipliği yaptı. Mardin'in aslında terör şehri değil, turizm şehri olduğunu bütün organizasyonlarda dile getirerek bu algıyı kırmış olduk. İnsanlar artık Mardin'e geldiğinde Mardin'in bir antik şehir olduğunu, herhangi bir olayın olmadığını görünce mutlu oluyor ve bu da gün geçtikçe turist sayısını arttırıyor" diye konuştu.

"KAPANAN OTELLERİN YERİNE YENİLERİ AÇILDI"
Mardin'de 46 tane aktif otellerinin olduğunu belirten Güngör, bunlardan bazılarının 2014-2015 yılındaki terör olayları dolayısıyla kapandığını söyledi. Gürgör,"Kapanan otellerimiz yerine bu yıl 3 yeni otel açıldı. Yatırımcıların bölgemize gelmesini istiyoruz. Çünkü turizmde artış oldukça, kapasiteleri büyütmek gerekiyor. Bölgemizde güvenliğin sağlanması ile turizmde artış oldu. Kasım, Aralık ayı için talep alıyoruz. Şuan hiçbir ilimizde sıkıntı yaşamıyoruz" dedi.

"MARDİN DEMEK, TÜRKİYE DEMEK"
Mardin'in turizm ve kardeşlik şehri olduğunu duyurmak istediklerini dile getiren Güngör,"Türklerin, Kürtlerin, Süryanilerin kardeşçe yaşadığı bir şehir. Mardin demek Türkiye demek. Mardin'e gelen herkes kendinden bir parça buluyor. Açık bir antik şehir. Gelen hangi dine mensup olursa olsun, kendinden bir parça görüyor. Gelen insanlarımız medreseleri, kiliseleri, konakları görme imkanı buluyor. En genç konaklar 300-400 yıllıktır. Mardin'de kışın yoğun bir sezon yok ama kış sezonu için organizasyonlar düzenleyip kışın da turizmin olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mardin Valiliğinin de destekleri ile Mardin'de 4 mevsim turizm için projelerimizi hayata geçireceğiz" diye konuştu.

"MARDİN'DE TURİZM 12 AYA YAYILIYOR"
Tarihi Mardin'de Artukbey kahvelerinin işletmecilerinden olan Mehmet Yertüm, 5 yıl önce yaşanan terör olaylarından dolayı turizmin baltalandığını söyledi. Yertüm, "Mardin'de 5 yıl önce yaşadığımız terörle ilgili nedenlerden dolayı turizm baltalandı, bakanlık ve valilik tarafından yapılan çalışmalarla turizmde ciddi bir akış sağlandı. Mardin'de turizm 12 aya yayılıyor. Gelecekten ümitliyiz. Burada bir terör olayı olmadığını şimdi gelip gören turistler keşke daha önce gelseydik diye hayıflanıyorlar. Mardin'in taşı toprağı, kahvesi, cevizliği sucuğu, üzümü, pestili kente özgü ürünler turistler tarafından rağbet görmektedir" ifadelerini kullandı.

"TÜRK BAYRAĞI GÖREMEDİĞİMİZ ŞEHİRDE HER YERDE ŞANLI BAYRAĞIMIZ DALGALANIYOR"
Oğlunun görevi gereği 1 yıldır Mardin'e geldiklerini söyleyen Hasan Cantürk, eskiden sokaklarında hiç Türk bayrağını göremedikleri kentte şimdi ise bütün sokaklarında şanlı bayrağın dalgalandığını dile getirdi. Cantürk, "Gerçekten çok mutluyuz. Çok sevindirici, Mardin hepimizin. Çok eski bir medeniyet. Pırlanta gibi bir şehir, gece gerdanlık, gündüz seyranlık olarak yorumlanabilecek bir şehir" dedi.

"TERÖR'DEN ARINMIŞ BİR ŞEHİR"
Turist olarak Afyonkarahisar'dan Mardin'e gelen Ali Bayar, huzur içinde Mardin'i ve ilçelerini gezdiklerini ifade etti. Bayar, "İnsanlar huzur ve güven istiyor. Biz de bu ortamı gördük. Bakırcılar çarşısı, Sabuncular, tarihi çarşılarını gezdik. Burası hem inanç turizmi hem de tarih olarak çok güzel bir şehir. Terör kelime olarak ürkütücü. Şuan böyle bir şey görmedik. Mardin turistlik bir şehir, huzur var güven var. Mardin'in gezilip görülmesi gereken bir şehir olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
(Beril Solmuşgül-Murat Akgül/İHA)
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