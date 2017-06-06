Mardin Kalesi turizme açılmayı bekliyor

Mardin'in tepesinde 10'uncu yüzyılda Hamdaniler tarafından inşa edilen ve Kartal Yuvası olarak da bilinen bir kilometre uzunluğundaki Mardin Kalesi, turizme kazandırılmayı bekliyor.

Mardin'in tepesinde 10'uncu yüzyılda Hamdaniler tarafından inşa edilen ve Kartal Yuvası olarak da bilinen bir kilometre uzunluğundaki Mardin Kalesi, turizme kazandırılmayı bekliyor.

Mardin Turizm ve Otelciler Derneği (MARTOD) Başkanı Özgür Azad Gürgör, kentin turizm yatırımlarının yanı sıra, Kartal Yuvası olarak da bilinen Mardin Kalesi'nin turizme açılmasıyla bu yıl 1 milyon turiste ev sahipliği yapabileceğini belirterek, kalenin turizme açılmasını beklediklerini vurguladı.

2008 yılından bu yana turizme kazandırılmasına yönelik girişimlerde bulunulan kalenin açılmasıyla kentin 1 milyon turiste ev sahipliği yapabileceği belirtiliyor. MARTOD Başkanı Özgür Azad Gürgör, kentte bu yıl ciddi turist artışı olduğunu belirterek, "Turizmimiz, Kobani olayları ve sonrasında hendek olayları yüzünden ciddi sıkıntılar yaşamıştı. Huzur ortamı sağlanınca yüzde 93 turist artışı sağlandı. Özellikle de bu yıl ilimizde yapılan ulusal ve uluslararası organizasyonlar, Fotomaraton, Uluslararası Bisiklet Yarışı, Bale Günleri ve Paraşüt Festivali ile Mardin'de ciddi bir yerli ve yabancı turist artışı oldu. Bu organizasyonlar Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın destekleri ile gerçekleşti. Kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.

2018 yılında hedeflerinin bu yıl ve geçtiğimiz seneler de 800 bini bulan turist sayısını bir milyona çıkarmak olduğunu vurgulayan Gürgör, "Dernek olarak birçok organizasyonun yanı sıra Mardin Kalesi'nin turizme açılması için mücadele ediyoruz. Kalenin bir an önce turizme açılmasını istiyoruz. Ayrıca antik şehir dediğimiz yukarı Mardin'de betonarme evlerin yıkılmasını gündeme getirdik. Turizmde üç mimari şehrin sıralamasında yer almak istiyoruz. Bunun en büyük ayağı da Mardin Kalesi'nin turizme açılmasıdır" diye konuştu.

