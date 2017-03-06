Mardin-Diyarbakır karayolunda bomba alarmı

Mardin-Diyarbakır karayolunun 20'nci kilometresinde yüklü miktarda patlayıcı olduğu ihbarını alan jandarma, yolu trafiğe kapatarak arama yaptı.

Mardin-Diyarbakır karayolunun 20'nci kilometresinde yüklü miktarda patlayıcı olduğu ihbarını alan jandarma, yolu trafiğe kapatarak arama yaptı.

Mardin-Diyarbakır karayolunun 20'nci kilometresinde jandarma ekipleri tarafından bomba araması yapıldı. Güvenlik nedeniyle karayolunun ulaşıma kapatıldığı aramalarda uzun araç kuyruğu oluştu. Mardin-Diyarbakır karayolunun 20'nci kilometresinde bulunan Sultan köy yakınlarında PKK'lı teröristler tarafından karayoluna yüklü miktarda patlayıcı konulduğu ihbarını alan jandarma, harekete geçerek, önce her gün binlerce aracın geçtiği karayolunu ulaşıma kapattı. Jandarma bomba imha ekipleri eşliğinde bölgedeki yaklaşık 2-3 kilometrelik alandaki menfez ve yol kenarındaki bomba araması yaptı. Detaylı yapılan bomba aramasının ardından herhangi bir patlayıcıya rastlanmadı.

Herhangi bir patlayıcının olmadığı ortaya çıkınca, yolda bekletilen vatandaşlar da rahat bir nefes aldı. Yaklaşık bir saat ulaşıma kapalı olan karayolu tekrar ulaşıma açıldı.

(Mehmet Salih Keskin / İHA)