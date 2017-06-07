Mardin'den acı haber: 1 şehit

Mardin'in Dargeçit ilçesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada, 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada, 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Olay, sokağa çıkma yasağı ilan edilen Kısmetli, Kılavuz ve Değerli mahalleleri kırsalında meydana geldi. Güvenlik güçleri, terör örgütü PKK mensuplarına yönelik akşam saatlerinde başlatılan operasyon çerçevesinde bir grup PKK'lı teröristle karşı karşıya geldi. Teröristlerin, güvenlik güçlerinin "Teslim ol" çağrılarına ateş açarak, karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada, 1'i ağır olmak üzere 3 asker yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı askerlerden biri yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.

Bölgede operasyon sürüyor.

