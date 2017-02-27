Mardin'deki yasak kaldırıldı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesi Yayladere Mahallesi'nde ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.
Mardin'in merkez Artuklu ilçesi Yayladere Mahallesi'nde ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Artuklu ilçesine bağlı Yayladere Mahallesi'nde faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, sığınak ve barınaklarını bularak tahrip etmek ve aranan şahısları yakalamak maksadıyla operasyonel faaliyet icra edilmiştir. Operasyon icra edilen bölgede vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla bugün 06.30'da ilan edilen sokağa çıkma yasağı 16.00 itibari kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza, can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağına gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz" denildi. (Mehmet Salih Keskin / İHA)
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