Mardin'deki terör operasyonuna 8 tutuklama

Mardin'in 6 ilçesinde geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 16 kişiden 8'i tutuklandı.

Mardin'in 6 ilçesinde geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 16 kişiden 8'i tutuklandı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mardin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Artuklu, Dargeçit, Kızıltepe, Nusaybin, Derik ve Mazıdağı ilçelerinde bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda Artuklu'da 14, Kızıltepe'de 9, Derik'te 8, Mazıdağı'nda 2, Dargeçit ve Nusaybin'de de birer zanlı gözaltına alındı. Zanlılardan 5'i emniyet ve savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan 30 kişiden 16'sı emniyetteki işlemleri tamamlanarak adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 8 şüpheli ise adli kontrol kararıyla salıverildi.

Gözaltına altındaki 14 zanlının ise emniyetteki işlemleri sürerken, tutuklanan zanlılar Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

(Mehmet Salih Keskin/İHA)