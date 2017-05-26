Mardin'de terörün finansman kaynağına darbe

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda bahçede ekili 2 bin 591 kök Hint keneviri ve satışa hazır 16 kilo 650 gram uyuşturucu esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda bahçede ekili 2 bin 591 kök Hint keneviri ve satışa hazır 16 kilo 650 gram uyuşturucu esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Mardin Emniyet Müdürlüğü, Nusaybin ilçesi Doğuş köyünde ikamet eden A.T. ve B.T. isimli şahısların ikametlerinin bahçelerinde ve dağlık alanda bölücü terör örgütü PKK'nın finansman kaynağı olan Hint keneviri bitkilerinin ekili olduğu ve yüklü miktarda uyuşturucu esrar maddesi bulundurduğu yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine 25 Mayıs 2017 günü saat 05.45 sıralarında harekete geçen Mardin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Nusaybin KOM Grup Amirliği ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, belirtilen adreslere operasyon düzenleyerek arama yaptı. Ekiplerce yapılan aramalarda 4 farklı bölgeye ekili toplam 2 bin 591 kök Hint keneviri ve satışa hazır 16 kilo 650 gram uyuşturucu esrar maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak A.T., B. T. ve L.T. isimli şahıslar gözaltına alındı.

(Uğur Kan Yüksek/İHA)