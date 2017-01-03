03.01.2017 13:21 Mardin'de Mekke'nin Fethi kutlandı

Mardin Suphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu, Mekke'nin Fethi'nin 1386'ncı yılı nedeniyle öğrencilere yönelik bir program düzenledi. Mardin Suphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu, Mekke'nin Fethi'nin 1386'ncı yılı nedeniyle öğrencilere yönelik bir program düzenledi.



Mekke'nin Fethi'nin 1386'ncı yılı nedeniyle Mardin Hacı Suphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu tarafından program düzenlendi. Kur'an'ı Kerim tilaveti ile başlayan program, tiyatro ve sinevizyon gösterileri ile devam etti. Ardından öğrencilerden oluşan bir grup, Ney dinletisi sundu.



Programa katılan Özlem Ajans sanatçılardan Mahfuz Aytekin ise Hazreti Muhammed, Şehadet ve Mekke üzerine bestelenen ilahiler seslendirdi. İlahilere salonda bulunan öğrenciler de eşlik ettiği görüldü.



Okul Müdürü Mücahid Önen, okul olarak Mekke'nin Fethi'nin 1386'ncı yıldönümünü nedeniyle bir program yapmaya uygun gördüklerini belirtti. Önen, "Bizler bu yılki program için çok farklı düşündük, çünkü şimdiye kadar yapılan programlarda öğrenciler mağdur oluyordu. Bizler de öğrencilerin mağdur olmaması için sadece öğrencilerin katılabileceği bir program düzenledik. Öğrencilere yönelik yapılan program çok güzel geçti. Bu günün şartlarında çocuklarımıza Mekke'nin Fethi'nin ruhunu vermek istedik. Tüm İslam coğrafyasında bugün kan ve gözyaşı var. Böyle bir ortamda çocuklara fetih ruhu vermek ve Mekke'nin Fethi'nin ruhunu onlara bir kez daha hatırlatmak amacıyla böyle bir program düzenledik. Çok güzel geçti. İlahiler seslendirildi, tiyatro gösterisi ve farklı etkinler yapıldı. Öğrencilerimiz buradan memnun bir şekilde ayrıldılar" dedi.

